Жители Черниговщины могут регистрировать имущество и бизнес в любом городе Украины — детали

19:02, 13 октября 2025
Черниговская область включена в перечень территорий, где действует принцип экстерриториальности.
Черниговская область включена в перечень территорий, где действует принцип экстерриториальности в сфере государственной регистрации недвижимости и бизнеса. Об этом сообщает Министерство юстиции.

В частности, 13 октября 2025 года вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины № 2578/5 от 23 сентября 2025 года, которым расширен перечень территорий, где применяется принцип экстерриториальности при проведении регистрационных действий.

Отныне в этот перечень включена Черниговская область. Это означает, что граждане и юридические лица, зарегистрированные на территории области, могут обращаться для проведения регистрационных действий в любом регионе Украины — независимо от местонахождения объекта или субъекта регистрации.

Принцип экстерриториальности распространяется на следующие сферы:

  • государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество и их обременений;
  • государственная регистрация юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Этот механизм предусматривает предоставление государственных услуг независимо от местонахождения юридических лиц, общественных формирований, недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, будущих объектов недвижимости.

В Министерстве юстиции подчеркивают, что принцип экстерриториальности имеет особое значение в условиях военного положения, ведь позволяет гражданам и бизнесу обращаться за услугами в более безопасные регионы страны.

В настоящее время принцип экстерриториальности уже применяется для объектов недвижимости и субъектов хозяйствования, местонахождением которых являются: Автономная Республика Крым, Донецкая, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская области и г. Севастополь.

