Мешканці Чернігівщини можуть реєструвати майно та бізнес у будь-якому місті України — деталі

Чернігівську область включено до переліку територій, де діє принцип екстериторіальності.

Чернігівську область включено до переліку територій, де діє принцип екстериторіальності у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Зокрема, 13 жовтня 2025 року набрав чинності наказ Міністерства юстиції України № 2578/5 від 23 вересня 2025 року, яким розширено перелік територій, де застосовується принцип екстериторіальності під час проведення реєстраційних дій.

Відтепер до цього переліку включено Чернігівську область. Це означає, що громадяни та юридичні особи, зареєстровані на території області, можуть звертатися для проведення реєстраційних дій у будь-якому регіоні України — незалежно від місцезнаходження об’єкта чи суб’єкта реєстрації.

Принцип екстериторіальності поширюється на такі сфери:

державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань.

Цей механізм передбачає надання державних послуг незалежно від місцезнаходження юридичних осіб, громадських формувань, нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, майбутніх об’єктів нерухомості.

У Міністерстві юстиції підкреслюють, що принцип екстериторіальності має особливе значення в умовах воєнного стану, адже дозволяє громадянам і бізнесу звертатися за послугами до більш безпечних регіонів країни.

Наразі принцип екстериторіальності вже застосовується для об’єктів нерухомості та суб’єктів господарювання, місцезнаходженням яких є: Автономна Республіка Крим, Донецька, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області та м. Севастополь.

