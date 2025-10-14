В Тернополе произошла массовая драка между сотрудниками ТЦК, полицией и гражданскими — СМИ

Столкновение произошло возле торгового центра «Орнава» после того, как военные якобы заблокировали авто местного футбольного тренера — официальных комментариев пока нет.

В Тернополе вечером 13 октября произошла масштабная стычка с участием представителей территориального центра комплектования, полиции и местных жителей. Об этом сообщают местные медиа и телеграм-каналы.

По предварительным данным каналов, конфликт начался после того, как представители ТЦК и СП заблокировали автомобиль футбольного тренера Сергея Задорожного, который, по информации журналистов, имеет бронь от мобилизации. Как отмечается, позже он уехал с места происшествия, однако драка продолжилась.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел возле торгового центра «Орнава».

УНН пишет, что журналисты обращались в Тернопольский областной ТЦК с запросом, кто именно находился на месте происшествия и по каким причинам был заблокирован автомобиль. В центре заявили, что их сотрудников там не было, а информацию о людях в военной форме не разглашают.

На данный момент официальных комментариев от полиции или Тернопольского областного ТЦК относительно инцидента нет, причины конфликта и количество пострадавших неизвестны.

