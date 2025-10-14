Практика судів
У Тернополі сталася масова бійка між працівниками ТЦК, поліцією та цивільними — ЗМІ

08:12, 14 жовтня 2025
Сутичка сталася біля торгового центру «Орнава» після того, як військові нібито заблокували авто місцевого футбольного тренера — офіційних коментарів поки немає.
У Тернополі сталася масова бійка між працівниками ТЦК, поліцією та цивільними — ЗМІ
У Тернополі ввечері 13 жовтня відбулася масштабна сутичка за участю представників територіального центру комплектування, поліції та місцевих мешканців. Про це повідомляють місцеві медіа та телеграм-канали.

За попередніми даними каналів, конфлікт розпочався після того, як представники ТЦК та СП заблокували автомобіль футбольного тренера Сергія Задорожного, який, за інформацією журналістів, має бронь від мобілізації. І, як зазначають, пізніше він поїхав з місця події, але бійка продовжилася.

Очевидці повідомляють, що інцидент стався біля торговельного центру «Орнава».

УНН пише, що журналісти зверталися до Тернопільського обласного ТЦК із запитом, хто саме перебував на місці події та з яких причин було заблоковано автівку. У центрі заявили, що їхніх працівників там не було, а інформацію про осіб у військовій формі не розголошують.

Станом на зараз офіційних коментарів від поліції або Тернопільського обласного ТЦК щодо інциденту немає, а причини конфлікту та кількість постраждалих невідомі.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
