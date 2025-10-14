Сборная Украины обыграла Азербайджан и одержала вторую победу в отборе ЧМ-2026

В четвертом туре команда Сергея Реброва обыграла Азербайджан со счетом 2:1.

Сборная Украины по футболу продолжает победную серию в квалификации чемпионата мира-2026. В матче четвертого тура команда И Реброва обыграла Азербайджан со счетом 2:1.

Украинцы открыли счет благодаря точному удару Александра Гуцуляка.

Квалификация ЧМ-2026. Четвертый тур

Украина — Азербайджан 2:1

Голы: Гуцуляк (30), Малиновский (64) — Миколенко (45+2, автогол)

Благодаря этой победе сборная Украины сократила отставание от лидера группы Франции и увеличила преимущество над Исландией. В параллельном матче Франция сыграла вничью с Исландией — 2:2.

