Сборная Украины обыграла Азербайджан и одержала вторую победу в отборе ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу продолжает победную серию в квалификации чемпионата мира-2026. В матче четвертого тура команда И Реброва обыграла Азербайджан со счетом 2:1.
Украинцы открыли счет благодаря точному удару Александра Гуцуляка.
Квалификация ЧМ-2026. Четвертый тур
Благодаря этой победе сборная Украины сократила отставание от лидера группы Франции и увеличила преимущество над Исландией. В параллельном матче Франция сыграла вничью с Исландией — 2:2.
