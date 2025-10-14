Збірна України обіграла Азербайджан і здобула другу перемогу у відборі ЧС-2026

Збірна України з футболу продовжує переможну серію у кваліфікації чемпіонату світу-2026. У матчі четвертого туру команда Сергія Реброва здолала Азербайджан із рахунком 2:1.
Українці відкрили рахунок завдяки влучному удару Олександра Гуцуляка.
Кваліфікація ЧС-2026. Четвертий тур
Завдяки цій перемозі збірна України скоротила відставання від лідера групи Франції та збільшила перевагу над Ісландією. У паралельному матчі Франція зіграла внічию з Ісландією — 2:2.
