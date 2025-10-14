Збірна України обіграла Азербайджан і здобула другу перемогу у відборі ЧС-2026

У четвертому турі команда Сергія Реброва обіграла Азербайджан із рахунком 2:1.

Збірна України з футболу продовжує переможну серію у кваліфікації чемпіонату світу-2026. У матчі четвертого туру команда Сергія Реброва здолала Азербайджан із рахунком 2:1.

Українці відкрили рахунок завдяки влучному удару Олександра Гуцуляка.

Кваліфікація ЧС-2026. Четвертий тур

Україна — Азербайджан 2:1

Голи: Гуцуляк (30), Маліновський (64) — Миколенко (45+2, автогол)

Завдяки цій перемозі збірна України скоротила відставання від лідера групи Франції та збільшила перевагу над Ісландією. У паралельному матчі Франція зіграла внічию з Ісландією — 2:2.

