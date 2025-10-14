Кабмин запустил автоматическую систему отбора бизнеса для проверок – что меняется

Кабинет Министров утвердил постановление, которое должно усовершенствовать работу интегрированной автоматизированной системы государственного надзора и контроля. Как отмечают в Минэкономики, в системе появится новый модуль управления рисками, который автоматически будет определять, какие предприятия включать в план инспекционных проверок в 85 сферах — от охраны труда и экологии до технических стандартов.
Таким образом, планы проверок будут формироваться автоматически.
В то же время новые правила касаются только инспекционных проверок в рамках государственного надзора (контроля). Налоговые проверки и действия правоохранительных органов остаются в рамках своих отдельных процедур. Также нововведения не распространяются на финансовую сферу, таможенный контроль и рыночный надзор.
Что меняется
В Минэкономики отмечают, что для бизнеса это означает:
Вся информация о планах и результатах проверок будет доступна на сайте Государственной регуляторной службы и на портале открытых данных после окончания военного положения.
