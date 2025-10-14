Практика судов
Кабмин запустил автоматическую систему отбора бизнеса для проверок – что меняется

10:04, 14 октября 2025
Новый модуль управления рисками будет автоматически определять, какие предприятия попадут в план инспекционных проверок.
Кабинет Министров утвердил постановление, которое должно усовершенствовать работу интегрированной автоматизированной системы государственного надзора и контроля. Как отмечают в Минэкономики, в системе появится новый модуль управления рисками, который автоматически будет определять, какие предприятия включать в план инспекционных проверок в 85 сферах — от охраны труда и экологии до технических стандартов.

Таким образом, планы проверок будут формироваться автоматически.

В то же время новые правила касаются только инспекционных проверок в рамках государственного надзора (контроля). Налоговые проверки и действия правоохранительных органов остаются в рамках своих отдельных процедур. Также нововведения не распространяются на финансовую сферу, таможенный контроль и рыночный надзор.

Что меняется

  • Степень риска для каждого предприятия будет определяться автоматически по установленным критериям.
  • Система формирует перечень субъектов для проверок на основе их рейтинга;
  • Контролирующие органы сосредотачиваются на предприятиях с высоким уровнем риска, снижая нагрузку на бизнес с низким риском;
  • Годовые и комплексные планы проверок формируются и публикуются автоматически через систему – это обеспечивает прозрачность и открытый доступ для бизнеса и общественности.

В Минэкономики отмечают, что для бизнеса это означает:

  • исключение субъективных решений, поскольку система минимизирует человеческий фактор и снижает коррупционные риски;
  • меньшее давление на добросовестные компании;
  • единые и понятные правила для всех, так как бизнес сможет прогнозировать свое участие в плановых проверках и видеть данные онлайн.

Вся информация о планах и результатах проверок будет доступна на сайте Государственной регуляторной службы и на портале открытых данных после окончания военного положения.

