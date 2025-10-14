Кабмін запустив автоматичну систему відбору бізнесу для перевірок – що змінюється

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка має вдосконалити роботу інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду та контролю. Як вказують у Мінекономіки, у системі з’явиться новий модуль управління ризиками, який автоматично визначатиме, які підприємства потраплять до плану інспекційних перевірок у 85 сферах — від охорони праці та екології до технічних стандартів.
Відтак, плани перевірок формуватимуться автоматично.
Водночас нові правила стосуються лише інспекційних перевірок у межах державного нагляду (контролю). Податкові перевірки та дії правоохоронних органів залишаються в межах своїх окремих процедур. Також нововведення не поширюються на фінансову сферу, митний контроль і ринковий нагляд.
Що змінюється
У Мінекономіки кажуть, що для бізнесу це означає:
Вся інформація про плани та результати перевірок буде доступна на сайті Державної регуляторної служби та на порталі відкритих даних після закінчення військового стану.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.