Кабмін запустив автоматичну систему відбору бізнесу для перевірок – що змінюється

Новий модуль управління ризиками автоматично визначатиме, які підприємства потраплять до плану інспекційних перевірок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка має вдосконалити роботу інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду та контролю. Як вказують у Мінекономіки, у системі з’явиться новий модуль управління ризиками, який автоматично визначатиме, які підприємства потраплять до плану інспекційних перевірок у 85 сферах — від охорони праці та екології до технічних стандартів.

Відтак, плани перевірок формуватимуться автоматично.

Водночас нові правила стосуються лише інспекційних перевірок у межах державного нагляду (контролю). Податкові перевірки та дії правоохоронних органів залишаються в межах своїх окремих процедур. Також нововведення не поширюються на фінансову сферу, митний контроль і ринковий нагляд.

Що змінюється

Ступінь ризику для кожного підприємства визначатиметься автоматично за встановленими критеріями.

система формує перелік суб’єктів для перевірок на основі їх рейтингу;

контролюючі органи зосереджуються на високоризикових підприємствах, зменшуючи навантаження на бізнес із низьким ризиком;

річні та комплексні плани перевірок формуються і публікуються автоматично через систему – це забезпечує прозорість і відкритий доступ для бізнесу та громадськості.

У Мінекономіки кажуть, що для бізнесу це означає:

виключення суб’єктивних рішень, адже система мінімізує людський фактор і зменшує корупційні ризики;

менший тиск на сумлінні компанії;

єдині та зрозумілі правила для всіх, так як бізнес може прогнозувати свою участь у планових перевірках і бачити дані онлайн;

Вся інформація про плани та результати перевірок буде доступна на сайті Державної регуляторної служби та на порталі відкритих даних після закінчення військового стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.