В Киеве полиция ищет лиц, которые сбросили с кресла колесного мужчину в военной форме

В полиции говорят, что инцидент с избиением военного в кресле колесном мог быть, вероятно, инсценирован для провокации.

Столичная полиция выясняет обстоятельства происшествия, которое произошло на улице Паньковской в центре Киева с участием мужчины в военной форме.

Накануне в столичных телеграм-каналах появилось видео, на котором трое неизвестных несколько раз бьют мужчину в камуфляже и сбрасывают его с инвалидного кресла на землю.

В полиции сообщили, что после публикации видео на место были направлены наряды и следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции. До этого никаких обращений по поводу инцидента в правоохранительные органы не поступало.

Как отметили в полиции, после опроса свидетелей и просмотра записей с камер наблюдения предварительно установлено, что инцидент мог быть инсценирован, предположительно, с провокационной целью.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников происшествия. В полиции пообещали проинформировать общественность о результатах проверки в ближайшее время.

