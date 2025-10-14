У Києві поліція шукає осіб, які скинули з крісла колісного чоловіка у військовій формі

У поліції кажуть, що інцидент із побиттям військового у кріслі колісному, міг бути ймовірно, інсценований для провокації.

Столична поліція з’ясовує обставини події, що сталася на вулиці Паньківській у центрі Києва, за участю чоловіка у військовій формі.

Напередодні у столичних телеграм-каналах з’явилося відео, на якому троє невідомих кілька разів б’ють чоловіка у камуфляжі та скидають його з колісного крісла на землю.

У поліції кажуть, що після публікації відео на місце відправили наряди та слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції. До цього жодних звернень щодо інциденту до правоохоронців не надходило.

Як повідомили у поліції, після опитування свідків і перегляду записів із камер спостереження попередньо встановлено, що інцидент міг бути інсценований, імовірно, з провокаційною метою.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників події. У поліції пообіцяли поінформувати громадськість про результати перевірки найближчим часом.

