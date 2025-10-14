Практика судов
  1. В Украине

Бывшему мэру Ирпеня Александру Маркушину избрали меру пресечения

11:15, 14 октября 2025
Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему мэру Ирпеня Александру Маркушину — залог в размере 300 тысяч гривен.
Святошинский районный суд Киева определил меру пресечения для бывшего городского головы Ирпеня Александра Маркушина — залог в размере 300 тысяч гривен. Об этом он сообщил в своем обращении, отметив, что прокурор просил большую сумму залога.

Уголовное производство касается дела о незаконном завладении коммунальным имуществом. По версии следствия, в 2019 году, когда Маркушин занимал должность заместителя городского головы Ирпеня, он организовал «списание» земельного участка и здания котельной в центральной части города.

В январе 2025 года Печерский суд Киева взял Александра Маркушина под стражу и отстранил его от исполнения обязанностей городского головы на время расследования. Позднее его отправили под круглосуточный домашний арест.

Как пишут в СМИ, кроме дела, связанного с коммунальным имуществом, правоохранители расследуют эпизод с выездом Маркушина за границу в августе 2022 года. По данным следствия, чиновник выехал в Италию не для волонтерской деятельности, а чтобы навестить своего двухлетнего сына. Прокуроры подчеркивают, что никаких документов, подтверждающих волонтерскую миссию, он не предоставил.

В конце июля Ирпенский городской совет проголосовал за досрочное прекращение его полномочий как городского головы.

Киев Ирпень подозреваемый

Читайте также

