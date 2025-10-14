Практика судів
Колишньому голові Ірпеня Олександру Маркушину обрали запобіжний захід

11:15, 14 жовтня 2025
Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому меру Ірпеня Олександру Маркушину — заставу в розмірі 300 тисяч гривень.
Святошинський районний суд Києва визначив запобіжний захід для колишнього міського голови Ірпеня Олександра Маркушина — заставу у розмірі 300 тисяч гривень. Про це він повідомив у своєму зверненні, зазначивши, що прокурор просив більшу суму застави.

Кримінальне провадження стосується справи про незаконне заволодіння комунальним майном. За версією слідства, у 2019 році, коли Маркушин обіймав посаду заступника міського голови Ірпеня, він організував «списання» земельної ділянки та будівлі бойлерної у центральній частині міста.

У січні 2025 року Печерський суд Києва взяв Олександра Маркушина під варту та відсторонив його від виконання обов’язків міського голови на час розслідування. Згодом його відправили на цілодобовий домашній арешт.

Як пишуть у ЗМІ, окрім справи щодо комунального майна, правоохоронці розслідують епізод із виїздом Маркушина за кордон у серпні 2022 року. За даними слідства, посадовець виїхав до Італії не для волонтерської діяльності, а щоб відвідати свого 2-річного сина. Прокурори наголошують, що жодних документів, які б підтверджували волонтерську місію, він не надав.

Наприкінці липня Ірпінська міська рада проголосувала за дострокове припинення його повноважень як міського голови.

