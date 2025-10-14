В Одесской области начальник ТЦК требовал 2 тысячи долларов за помощь с отсрочкой от мобилизации

В Одесской области правоохранители разоблачили на взятке начальника одного из районных ТЦК. Должностное лицо требовало 2 тысячи долларов за «решение вопроса» воинского учета. Об этом сообщает полиция региона.
По данным следствия, руководитель районного отдела ТЦК требовал от гражданина 2 тысячи долларов за содействие в:
Чиновник заявил, что без передачи денег решить вопрос будет невозможно.
Следователи задокументировали преступление и задержали должностное лицо в процессуальном порядке в центре Одессы после того, как он получил двумя частями всю оговоренную сумму. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли деньги, документацию и другие предметы.
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя, а также в просьбе предоставить такую выгоду за совершение в интересах того, кто ее предоставляет, любого действия с использованием служебного положения, сопряженного с вымогательством неправомерной выгоды.
За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.