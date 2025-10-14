Практика судов
В Одесской области начальник ТЦК требовал 2 тысячи долларов за помощь с отсрочкой от мобилизации

11:53, 14 октября 2025
Правоохранители задержали должностное лицо в центре Одессы во время получения взятки, которую он требовал за «решение вопроса» воинского учета.
В Одесской области правоохранители разоблачили на взятке начальника одного из районных ТЦК. Должностное лицо требовало 2 тысячи долларов за «решение вопроса» воинского учета. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, руководитель районного отдела ТЦК требовал от гражданина 2 тысячи долларов за содействие в:

  • изготовлении нового военно-учетного документа,
  • снятии с розыска в электронной системе как лица, не обновившего учетные данные,
  • предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации.

Чиновник заявил, что без передачи денег решить вопрос будет невозможно.

Следователи задокументировали преступление и задержали должностное лицо в процессуальном порядке в центре Одессы после того, как он получил двумя частями всю оговоренную сумму. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли деньги, документацию и другие предметы.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя, а также в просьбе предоставить такую выгоду за совершение в интересах того, кто ее предоставляет, любого действия с использованием служебного положения, сопряженного с вымогательством неправомерной выгоды.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

