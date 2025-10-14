Практика судів
На Одещині начальник ТЦК вимагав 2 тисячі доларів за допомогу з відстрочкою від мобілізації

11:53, 14 жовтня 2025
Правоохоронці затримали посадовця в центрі Одеси під час отримання хабара, який він вимагав за «вирішення питання» військового обліку.
На Одещині начальник ТЦК вимагав 2 тисячі доларів за допомогу з відстрочкою від мобілізації
На Одещині правоохоронці викрили на хабарі начальника одного з районних ТЦК. Посадовець вимагав 2 тисячі доларів за «вирішення питання» військового обліку. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, керівник районного відділу ТЦК вимагав від громадянина 2 тисячі доларів за сприяння у:

  • виготовленні нового військово-облікового документа,
  • знятті з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила облікові дані,
  • наданні відстрочки від призову під час мобілізації.

Посадовець заявив, що без передачі грошей вирішити питання буде неможливо.

Слідчі задокументували злочин та затримали у процесуальному порядку посадовця у середмісті Одеси після того, як він одержав двома частинами всю обумовлену суму. В якості речових доказів поліцейські вилучили гроші, документацію та інші речі.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе, а так само проханні надати таку вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

