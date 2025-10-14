На Одещині начальник ТЦК вимагав 2 тисячі доларів за допомогу з відстрочкою від мобілізації

На Одещині правоохоронці викрили на хабарі начальника одного з районних ТЦК. Посадовець вимагав 2 тисячі доларів за «вирішення питання» військового обліку. Про це повідомляє поліція регіону.
За даними слідства, керівник районного відділу ТЦК вимагав від громадянина 2 тисячі доларів за сприяння у:
Посадовець заявив, що без передачі грошей вирішити питання буде неможливо.
Слідчі задокументували злочин та затримали у процесуальному порядку посадовця у середмісті Одеси після того, як він одержав двома частинами всю обумовлену суму. В якості речових доказів поліцейські вилучили гроші, документацію та інші речі.
Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе, а так само проханні надати таку вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.
За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
