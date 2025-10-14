На Одещині начальник ТЦК вимагав 2 тисячі доларів за допомогу з відстрочкою від мобілізації

Правоохоронці затримали посадовця в центрі Одеси під час отримання хабара, який він вимагав за «вирішення питання» військового обліку.

На Одещині правоохоронці викрили на хабарі начальника одного з районних ТЦК. Посадовець вимагав 2 тисячі доларів за «вирішення питання» військового обліку. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, керівник районного відділу ТЦК вимагав від громадянина 2 тисячі доларів за сприяння у:

виготовленні нового військово-облікового документа,

знятті з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила облікові дані,

наданні відстрочки від призову під час мобілізації.

Посадовець заявив, що без передачі грошей вирішити питання буде неможливо.

Слідчі задокументували злочин та затримали у процесуальному порядку посадовця у середмісті Одеси після того, як він одержав двома частинами всю обумовлену суму. В якості речових доказів поліцейські вилучили гроші, документацію та інші речі.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе, а так само проханні надати таку вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

