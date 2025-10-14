Cartier, Van Cleef и Hermes без пошлин – на Львовщине таможенника разоблачили на «откатах» за люксовую ювелирку

Правоохранители задержали инспектора после получения последней части «отката» – 10 000 долларов.

Во Львовской области разоблачили государственного инспектора отдела противодействия незаконному перемещению наркотиков и оружия управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, который требовал и получил от жителя области 15 000 долларов.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, за эту сумму чиновник обеспечил беспрепятственный ввоз из Республики Польша ювелирных изделий известных брендов без уплаты таможенных платежей. Кроме того, по предварительной информации, он также инструктировал, как «скрыть» этот товар от таможенного контроля при ввозе в Украину.

«В частности, речь шла об изделиях «Cartier», «Van Cleef» и «Hermes». Размер неправомерной выгоды составлял 4% от фактической стоимости перевозимых товаров», – заявили в ведомстве.

Правоохранители задержали инспектора после получения последней части «отката» – 10 000 долларов США.

В ходе проведения обысков, среди прочего, изъяты все средства, полученные перед задержанием в качестве неправомерной выгоды, а также часть предыдущего «отката» – 1 600 долларов США.

В настоящее время инспектору сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженном с вымогательством неправомерной выгоды.

На данный момент подозреваемый отстранен от должности. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

