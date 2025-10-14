Cartier, Van Cleef і Hermes без мит – на Львівщині митника викрили на «відкатах» за люксову ювелірку

Правоохоронці затримали інспектора після отримання останньої частини «відкату» – 10 000 доларів.

На Львівщині викрили державного інспектора відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, який вимагав та одержав від мешканця області 15 000 доларів.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, за цю суму службовець забезпечив безперешкодне ввезення з Республіки Польща ювелірних виробів відомих брендів без сплати митних платежів. Окрім цього, за попередньою інформацією, він також інструктував, як «приховати» цей товар від митного контролю при ввезенні в Україну.

«Зокрема, мова йшла про вироби «Саrtier», «Van Cleef» та «Hermes». Розмір неправомірної вигоди складав 4% від фактичної вартості товарів, які перевозилися», - заявили у відомстві.

Правоохоронці затримали інспектора після отримання останньої частини «відкату» – 10 000 доларів США.

У ході проведення обшуків, серед іншого, вилучено всю отриману перед затриманням неправомірну вигоду та частину попередньої – 1 600 доларів США.

Наразі інспектору повідомили про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

На даний час підозрюваного відсторонено він посади. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.

