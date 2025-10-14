Практика судов
  1. В Украине
  2. / Видео

Украинка из Польши с помощью ИИ и DeepFake оформила на соотечественников кредиты на 4 млн грн

12:14, 14 октября 2025
Злоумышленники заключили договоры и открыли счета от имени не менее 286 граждан.
Украинка из Польши с помощью ИИ и DeepFake оформила на соотечественников кредиты на 4 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая с помощью искусственного интеллекта оформляла кредиты на украинцев. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Отмечается, что аферу организовала 33-летняя женщина, которая во время полномасштабного вторжения выехала в Польшу. К преступной деятельности она привлекла бывшего мужа и знакомого из Николаева.

Женщина получала из неустановленных источников персональные данные пользователей онлайн-банкинга — финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации. Полученную информацию она передавала другим участникам группы, которые осуществляли несанкционированные входы в мобильные приложения украинских банков, а затем — в «Дію» через систему авторизации BankID.

«Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали цифровые документы пользователей, после чего организаторша изготавливала короткие поддельные видео с использованием технологии DeepFake — накладывая лица потерпевших на свое собственное.

Эти фейковые видео использовались для прохождения автоматической фото-верификации в банковских онлайн-системах», — заявили в полиции.

По словам правоохранителей, злоумышленники заключили договоры и открыли счета от имени не менее 286 граждан, а на часть из них оформили кредиты на сумму более 4 000 000 гривен. Полученные средства участники группы переводили на подконтрольные счета в разных финансовых учреждениях. В дальнейшем деньги конвертировались в криптовалюту и обналичивались.

Троим участникам организованной группы сообщено о подозрении в мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем. Им грозит наказание — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция мошенник Польша кредит Украина искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минцифры сообщило о разоблачении СБУ и ОГП группы преступников, логинившихся в Дие через систему авторизации BankID

Разоблачены преступники, которые входили в мобильные приложения украинских банков и логинились в Дие через BankID – Минцифры.

Внедрение случайного распределения дел между прокурорами и принятие KPI для органов прокуратуры – что предусматривает Стратегия развития прокуратуры на 2025–2028 годы

В утвержденной Стратегии развития прокуратуры на 2025-2028 годы, в частности, говорится об усовершенствовании законодательной базы для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры.

В Киеве 70 тысяч мужчин находятся в розыске ТЦК, в Винницкой области – 120 тысяч – Галина Янченко

В общей сложности в Украине 1,5 млн мужчин не обновили военно-учетные данные и находятся в розыске – народный депутат Галина Янченко объяснила, зачем Верховная Рада приняла закон о бронировании «уклонистов».

К заявлению об усыновлении ребенка не нужно будет прилагать медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя – Кабмин инициировал изменения в ГПК

Сведения о состоянии здоровья будут брать из электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

Верховный Суд объяснил, когда непредоставление возможности конфиденциального общения между адвокатом и подзащитным не является нарушением УПК

Верховный Суд указал, что считает обоснованными доводы защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным, однако это в данном случае не является существенным нарушением УПК.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду