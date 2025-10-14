Украинка из Польши с помощью ИИ и DeepFake оформила на соотечественников кредиты на 4 млн грн

Злоумышленники заключили договоры и открыли счета от имени не менее 286 граждан.

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая с помощью искусственного интеллекта оформляла кредиты на украинцев. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Отмечается, что аферу организовала 33-летняя женщина, которая во время полномасштабного вторжения выехала в Польшу. К преступной деятельности она привлекла бывшего мужа и знакомого из Николаева.

Женщина получала из неустановленных источников персональные данные пользователей онлайн-банкинга — финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации. Полученную информацию она передавала другим участникам группы, которые осуществляли несанкционированные входы в мобильные приложения украинских банков, а затем — в «Дію» через систему авторизации BankID.

«Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали цифровые документы пользователей, после чего организаторша изготавливала короткие поддельные видео с использованием технологии DeepFake — накладывая лица потерпевших на свое собственное.

Эти фейковые видео использовались для прохождения автоматической фото-верификации в банковских онлайн-системах», — заявили в полиции.

По словам правоохранителей, злоумышленники заключили договоры и открыли счета от имени не менее 286 граждан, а на часть из них оформили кредиты на сумму более 4 000 000 гривен. Полученные средства участники группы переводили на подконтрольные счета в разных финансовых учреждениях. В дальнейшем деньги конвертировались в криптовалюту и обналичивались.

Троим участникам организованной группы сообщено о подозрении в мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем. Им грозит наказание — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

