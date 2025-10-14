Українка з Польщі за допомогою DeepFake та ШІ оформила на співвітчизників кредитів на 4 млн грн

Зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян.

Правоохоронці викрили організовану групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців. Про це повідомила Національна поліція України.

Зазначається, що оборудку організувала 33-річна жінка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва.

Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу — фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації. Отриману інформацію вона передавала іншим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі — у «Дію» через систему авторизації BankID.

«Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники завантажували цифрові документи користувачів, після чого організаторка виготовляла короткі підроблені відео з використанням технології DeepFake — накладаючи обличчя потерпілих на власне.

Ці фейкові відео використовувалися для проходження автоматичної фото-верифікації у банківських онлайн-системах», - заявили у поліції.

За словами правоохоронців, зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму понад 4 000 000 гривень. Отримані кошти учасники групи переводили на підконтрольні рахунки у різних фінансових установах. У подальшому гроші конвертували у криптовалюту та обготівковували.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві та у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Їм загрожує покарання — 15 років ув'язнення із конфіскацією майна.

