Українка з Польщі за допомогою DeepFake та ШІ оформила на співвітчизників кредитів на 4 млн грн

12:14, 14 жовтня 2025
Зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян.
Українка з Польщі за допомогою DeepFake та ШІ оформила на співвітчизників кредитів на 4 млн грн
Правоохоронці викрили організовану групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців. Про це повідомила Національна поліція України.

Зазначається, що оборудку організувала 33-річна жінка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва.

Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу — фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації. Отриману інформацію вона передавала іншим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі — у «Дію» через систему авторизації BankID.

«Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники завантажували цифрові документи користувачів, після чого організаторка виготовляла короткі підроблені відео з використанням технології DeepFake — накладаючи обличчя потерпілих на власне.

Ці фейкові відео використовувалися для проходження автоматичної фото-верифікації у банківських онлайн-системах», - заявили у поліції.

За словами правоохоронців, зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму понад 4 000 000 гривень. Отримані кошти учасники групи переводили на підконтрольні рахунки у різних фінансових установах. У подальшому гроші конвертували у криптовалюту та обготівковували.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві та у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Їм загрожує покарання — 15 років ув'язнення із конфіскацією майна.

Національна поліція шахрай Польща кредит Україна штучний інтелект

