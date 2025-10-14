НБУ обновил требования к резервам банков: изъятые и санкционные средства больше не будут учитываться

Изменения требований к формированию обязательных резервов будут стимулировать банки привлекать долгосрочные средства для финансирования проектов восстановления.

Национальный банк Украины обновил требования к формированию банками обязательных резервов, чтобы повысить эффективность регулирования денежно-кредитного рынка во время военного положения и стимулировать привлечение внешнего финансирования. Об этом сообщает НБУ.

Так, с 10 ноября из расчета нормативов обязательного резервирования не будут учитываться:

принудительно изъятые средства в соответствии с законом об изъятии активов РФ и ее резидентов;

заблокированные средства, на которые наложены санкции согласно закону «О санкциях».

В НБУ объяснили, что такие средства являются обездвиженными и не влияют на монетарные процессы, поэтому их исключение оптимизирует подход к расчету резервов. Изменения не окажут существенного влияния на общий объем резервирования в банковской системе.

Кроме того, с 10 декабря 2025 года в расчет обязательных резервов не будут включаться кредиты, привлеченные банками на срок более одного года от юридических лиц-нерезидентов, среди акционеров которых есть иностранные государства или международные финансовые организации (с долей не менее 10%).

«В настоящее время в алгоритм расчета обязательных резервов не включаются все кредиты, привлеченные от МФО. Нововведения позволят усилить стимулы для банков привлекать долгосрочные средства для финансирования проектов восстановления», — указали в НБУ.

Соответствующие изменения закреплены постановлением Правления НБУ № 125 и решением № 373-рш от 10 октября 2025 года.

