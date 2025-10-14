НБУ обновил требования к резервам банков: изъятые и санкционные средства больше не будут учитываться

Практика судов
Изменения требований к формированию обязательных резервов будут стимулировать банки привлекать долгосрочные средства для финансирования проектов восстановления.
Национальный банк Украины обновил требования к формированию банками обязательных резервов, чтобы повысить эффективность регулирования денежно-кредитного рынка во время военного положения и стимулировать привлечение внешнего финансирования. Об этом сообщает НБУ.

Так, с 10 ноября из расчета нормативов обязательного резервирования не будут учитываться:

  • принудительно изъятые средства в соответствии с законом об изъятии активов РФ и ее резидентов;
  • заблокированные средства, на которые наложены санкции согласно закону «О санкциях».

В НБУ объяснили, что такие средства являются обездвиженными и не влияют на монетарные процессы, поэтому их исключение оптимизирует подход к расчету резервов. Изменения не окажут существенного влияния на общий объем резервирования в банковской системе.

Кроме того, с 10 декабря 2025 года в расчет обязательных резервов не будут включаться кредиты, привлеченные банками на срок более одного года от юридических лиц-нерезидентов, среди акционеров которых есть иностранные государства или международные финансовые организации (с долей не менее 10%).

«В настоящее время в алгоритм расчета обязательных резервов не включаются все кредиты, привлеченные от МФО. Нововведения позволят усилить стимулы для банков привлекать долгосрочные средства для финансирования проектов восстановления», — указали в НБУ.

Соответствующие изменения закреплены постановлением Правления НБУ № 125 и решением № 373-рш от 10 октября 2025 года.

В бюджет 2026 года заложат 4 млрд на создание 1000 часов украинского контента – заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук

Евгения Кравчук заявила, что очень важно, чтобы эта сумма была проголосована и в первом, и во втором чтении Верховной Радой.

НБУ обновил правила резервирования: новые стимулы для банков и контроль за «замороженными» средствами

Банки обязаны будут хранить средства, заблокированные из-за санкций, на корсчете в НБУ сверх обязательных резервов, до момента отмены санкций или перечисления таких сумм в бюджет.

Минцифры сообщило о разоблачении СБУ и ОГП группы преступников, логинившихся в Дие через систему авторизации BankID

Разоблачены преступники, которые входили в мобильные приложения украинских банков и логинились в Дие через BankID – Минцифры.

Внедрение случайного распределения дел между прокурорами и принятие KPI для органов прокуратуры – что предусматривает Стратегия развития прокуратуры на 2025–2028 годы

В утвержденной Стратегии развития прокуратуры на 2025-2028 годы, в частности, говорится об усовершенствовании законодательной базы для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры.

В Киеве 70 тысяч мужчин находятся в розыске ТЦК, в Винницкой области – 120 тысяч – Галина Янченко

В общей сложности в Украине 1,5 млн мужчин не обновили военно-учетные данные и находятся в розыске – народный депутат Галина Янченко объяснила, зачем Верховная Рада приняла закон о бронировании «уклонистов».

