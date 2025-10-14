Практика судів
  1. В Україні

НБУ оновив вимоги до резервів банків: вилучені й санкційні кошти більше не враховуватимуться

14:17, 14 жовтня 2025
Зміни вимог до формування обов'язкових резервів стимулюватимуть банки залучати довгострокові кошти для фінансування проектів відбудови.
НБУ оновив вимоги до резервів банків: вилучені й санкційні кошти більше не враховуватимуться
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України оновив вимоги до формування банками обов’язкових резервів, щоб підвищити ефективність регулювання грошово-кредитного ринку під час воєнного стану та стимулювати залучення зовнішнього фінансування. Про це повідомляє НБУ.

Так, із 10 листопада з розрахунку нормативів обов’язкового резервування не враховуватимуться:

  • примусово вилучені кошти відповідно до закону про вилучення активів РФ та її резидентів;
  • заблоковані кошти, на які накладено санкції згідно із законом «Про санкції».

У НБУ пояснили, що такі кошти є знерухомленими та не впливають на монетарні процеси, тому їх виключення оптимізує підхід до розрахунку резервів. Зміни не матимуть суттєвого впливу на загальний обсяг резервування в банківській системі.

Крім того, з 10 грудня 2025 року до розрахунку обов’язкових резервів не включатимуться кредити, залучені банками на строк понад рік від юридичних осіб-нерезидентів, серед акціонерів яких є іноземні держави або міжнародні фінансові організації (з часткою не менше 10%).

«Наразі до алгоритму розрахунку обов'язкових резервів не включаються всі кредити, залучені від МФО. Нововведення дадуть змогу збільшити стимули для банків залучати довгострокові кошти для фінансування проектів відбудови», — вказали в НБУ.

Відповідні зміни закріплені постановою Правління НБУ № 125 та рішенням № 373-рш від 10 жовтня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ Нацбанк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До бюджету 2026 року закладуть 4 млрд на створення 1000 годин українського контенту – заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук заявила, що дуже важливо, щоб ця сума була проголосована і в першому, і в другому читанні Верховною Радою.

НБУ оновив правила резервування: нові стимули для банків та контроль за «замороженими» коштами

Банки зобов’язані будуть зберігати кошти, заблоковані через санкції, на коррахунку в НБУ понад обов’язкові резерви, до моменту скасування санкцій або перерахування таких сум до бюджету.

Мінцифри повідомило про викриття СБУ і ОГП групи злочинців, які логінились у Дію через систему авторизації BankID

Викрито злочинців, які входили до мобільних застосунків українських банків і логінились у Дію через BankID – Мінцифри.

Впровадження випадкового розподілу справ між прокурорами та ухвалення KPI для органів прокуратури – що передбачає Стратегія розвитку прокуратури на 2025–2028 роки

У затвердженій Стратегії розвитку прокуратури на 2025-2028 роки, зокрема, йдеться про удосконалення законодавчої бази для забезпечення прозорого відбору керівного складу органів прокуратури.

У Києві 70 тисяч чоловіків перебувають в розшуку ТЦК, у Вінницькій області – 120 тисяч – Галина Янченко

Загалом в Україні 1,5 млн чоловіків не оновили військово-облікові дані і перебувають в розшуку – народний депутат Галина Янченко пояснила, навіщо Верховна Рада прийняла закон про бронювання «ухилянтів».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду