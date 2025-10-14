НБУ оновив вимоги до резервів банків: вилучені й санкційні кошти більше не враховуватимуться

Зміни вимог до формування обов'язкових резервів стимулюватимуть банки залучати довгострокові кошти для фінансування проектів відбудови.

Національний банк України оновив вимоги до формування банками обов’язкових резервів, щоб підвищити ефективність регулювання грошово-кредитного ринку під час воєнного стану та стимулювати залучення зовнішнього фінансування. Про це повідомляє НБУ.

Так, із 10 листопада з розрахунку нормативів обов’язкового резервування не враховуватимуться:

примусово вилучені кошти відповідно до закону про вилучення активів РФ та її резидентів;

заблоковані кошти, на які накладено санкції згідно із законом «Про санкції».

У НБУ пояснили, що такі кошти є знерухомленими та не впливають на монетарні процеси, тому їх виключення оптимізує підхід до розрахунку резервів. Зміни не матимуть суттєвого впливу на загальний обсяг резервування в банківській системі.

Крім того, з 10 грудня 2025 року до розрахунку обов’язкових резервів не включатимуться кредити, залучені банками на строк понад рік від юридичних осіб-нерезидентів, серед акціонерів яких є іноземні держави або міжнародні фінансові організації (з часткою не менше 10%).

«Наразі до алгоритму розрахунку обов'язкових резервів не включаються всі кредити, залучені від МФО. Нововведення дадуть змогу збільшити стимули для банків залучати довгострокові кошти для фінансування проектів відбудови», — вказали в НБУ.

Відповідні зміни закріплені постановою Правління НБУ № 125 та рішенням № 373-рш від 10 жовтня 2025 року.

