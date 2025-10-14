В Киеве будут судить группу, которая за $15 тысяч помогала уклонистам бежать из Украины

В Киеве будут судить организованную группу, которая за деньги помогала мужчинам призывного возраста нелегально выезжать из Украины. Обвиняемым грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает столичная полиция.
В частности, правоохранители разоблачили деятельность так называемых «перевозчиков» в начале 2025 года.
Организатором схемы оказался 53-летний киевлянин, который привлек нескольких жителей Киевской области.
Участники группировки искали «клиентов» среди мужчин призывного возраста и за вознаграждение от 10 до 15 тысяч долларов организовывали им выезд в страны ЕС вне официальных пунктов пропуска.
Злоумышленники распределили роли: часть отвечала за поиск клиентов, другие — за логистику и переправление через границу.
«Клиентов» сначала доставляли на железнодорожный вокзал в Киеве, откуда те направлялись в Закарпатье.
В Ужгороде их встречали и заселяли в гостинице, после чего давали инструкции по пересечению границы «зеленкой».
Полицейские задокументировали причастность фигурантов к организации четырех эпизодов нелегального выезда мужчин призывного возраста за пределы страны.
Правоохранители в несколько этапов провели 38 обысков, во время которых изъяли 30 600 долларов, документацию, мобильные телефоны, банковские карты и четыре автомобиля.
На основании собранных доказательств четырем участникам группировки следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
В Печерский районный суд города Киева направлен обвинительный акт в отношении четырех фигурантов. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
