В Киеве будут судить группу, которая за $15 тысяч помогала уклонистам бежать из Украины

20:19, 14 октября 2025
Организаторы схемы за деньги переправляли мужчин призывного возраста в страны ЕС вне официальных пунктов пропуска.
В Киеве будут судить организованную группу, которая за деньги помогала мужчинам призывного возраста нелегально выезжать из Украины. Обвиняемым грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает столичная полиция.

В частности, правоохранители разоблачили деятельность так называемых «перевозчиков» в начале 2025 года.

Организатором схемы оказался 53-летний киевлянин, который привлек нескольких жителей Киевской области.

Участники группировки искали «клиентов» среди мужчин призывного возраста и за вознаграждение от 10 до 15 тысяч долларов организовывали им выезд в страны ЕС вне официальных пунктов пропуска.

Злоумышленники распределили роли: часть отвечала за поиск клиентов, другие — за логистику и переправление через границу.

«Клиентов» сначала доставляли на железнодорожный вокзал в Киеве, откуда те направлялись в Закарпатье.

В Ужгороде их встречали и заселяли в гостинице, после чего давали инструкции по пересечению границы «зеленкой».

Полицейские задокументировали причастность фигурантов к организации четырех эпизодов нелегального выезда мужчин призывного возраста за пределы страны.

Правоохранители в несколько этапов провели 38 обысков, во время которых изъяли 30 600 долларов, документацию, мобильные телефоны, банковские карты и четыре автомобиля.

На основании собранных доказательств четырем участникам группировки следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В Печерский районный суд города Киева направлен обвинительный акт в отношении четырех фигурантов. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

