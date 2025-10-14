Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть групу, яка за $15 тисяч допомагала ухилянтам тікати з України

20:19, 14 жовтня 2025
Організатори схеми за гроші переправляли чоловіків призовного віку до країн ЄС поза офіційними пунктами пропуску.
У Києві судитимуть групу, яка за $15 тисяч допомагала ухилянтам тікати з України
У Києві судитимуть організовану групу, яка за гроші допомагала чоловікам призовного віку нелегально виїжджати з України. Обвинуваченим загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє столична поліція.

Зокрема, правоохоронці викрили діяльність так званих «перевізників» на початку 2025 року.

Організатором схеми виявився 53-річний киянин, який залучив кількох мешканців Київської області.

Учасники угруповання шукали «клієнтів» серед чоловіків призовного віку та за винагороду від 10 до 15 тисяч доларів організовували їм виїзд до країн ЄС поза офіційними пунктами пропуску.

Зловмисники розподілили ролі: частина відповідала за пошук клієнтів, інші — за логістику та переправлення через кордон.

«Клієнтів» спершу доставляли на залізничний вокзал у Києві, звідки ті вирушали до Закарпаття.

В Ужгороді їх зустрічали та заселяли в готелі, після чого надавали інструкції для перетину кордону «зеленкою».

Поліцейські задокументували причетність фігурантів до організації чотирьох епізодів нелегального виїзду чоловіків призовного віку за межі країни.

Правоохоронці у кілька етапів провели 38 обшуків, під час яких вилучили 30 600 доларів, документацію, мобільні телефони, банківські картки та чотири автівки. 

На підставі зібраних доказів чотирьом учасникам угруповання слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

До Печерського районного суду міста Києва скеровано обвинувальний акт відносно чотирьох фігурантів. Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Національна поліція поліція Київ мобілізація військовозобов'язаний

