Военные могут вручать повестки в клубах и ресторанах — это не нарушает закон, заявили в ТЦК

15:03, 14 октября 2025
Тернопольский ТЦК также заявляет, что начал привлекать «боевые подразделения» к мобилизации граждан.
В Тернопольском областном ТЦК прокомментировали видео, на которых представители терцентра приходят в ночной клуб и блокируют автомобили возле торгового центра. В ведомстве заявили, что проведение мероприятий по оповещению военнообязанных в ресторанах и клубах не нарушает законодательства.

В ТЦК отметили, что сейчас мобилизационные мероприятия проводятся в местах, где находятся социально активная молодежь, бизнесмены или представители общин, чтобы обеспечить «равенство всех перед законом» и опровергнуть миф о «неравной мобилизации».

Также подчеркнули, что во время военного положения не существует абсолютных исключений относительно мобилизации — закон определяет лишь основания для отсрочки, бронирования или освобождения от службы.

«Сегодня мобилизационные мероприятия проводятся не только в публичных местах, но и там, где находится (да – рестораны, ночные клубы) социально активная молодежь мобилизационного возраста, бизнесмены и представители активных общин. Все это позволяет обеспечивать равенство всех перед законом и опровергает миф о «неравной мобилизации».

Напоминаем: во время действия военного положения не существует абсолютных исключений относительно мобилизации, решающими являются только законные основания для отсрочки, бронирования или освобождения от прохождения военной службы. Соблюдение воинского учета — не формальность, а часть общей обороны, которая напрямую влияет на безопасность каждого украинца и украинки», — отметили там.

Также Тернопольский ТЦК заявляет, что начал привлекать «боевые подразделения» к мобилизации граждан.

«Такие группы формируются из военнослужащих, которые имеют боевой опыт и пользуются уважением среди побратимов и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности, ведь, напомним, все мероприятия по оповещению проводятся во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур», — говорится в заявлении.

Представитель группы коммуникации Тернопольского ТЦК Виктор Сененкий в комментарии «УП» объяснил, что сотрудники центра не имеют права заходить в частную собственность граждан, в частности автомобили, и действуют только в публичных местах.

По его словам, рестораны и ночные клубы являются публичными заведениями, поэтому проведение там мероприятий по оповещению закон не запрещает. Сененкий также отметил, что военнослужащие имеют право проверять документы, в том числе в приложении «Резерв+», и могут сопровождать человека для уточнения воинско-учетных данных при наличии оснований.

Он добавил, что мероприятия по оповещению проводятся по внутреннему графику, в соответствии с регламентирующими документами по комплектованию подразделений Сил обороны. Информация о конкретных местах проведения таких мероприятий имеет ограниченный доступ.

