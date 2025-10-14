Військові можуть вручати повістки в клубах і ресторанах — це не порушує закон, заявили в ТЦК

Тернопільський ТЦК також заявляє, що почав залучати «бойові підрозділи» до мобілізації громадян.

У Тернопільському обласному ТЦК прокоментували відео, на яких представники терцентру приходять до нічного клубу та блокують авто поблизу торгового центру. У відомстві заявили, що проведення заходів оповіщення військовозобов’язаних у ресторанах і клубах не порушує законодавства.

У ТЦК зазначили, що нині мобілізаційні заходи проводять у місцях, де перебуває соціально активна молодь, бізнесмени чи представники громад, аби забезпечити «рівність усіх перед законом» і спростувати міф про «нерівну мобілізацію».

Також наголосили, що під час воєнного стану не існує абсолютних винятків щодо мобілізації — закон визначає лише підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від служби.

«Сьогодні, мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й там де перебуває (так – ресторани, нічні клуби) соціально активна молодь мобілізаційного віку, бізнесмени та представники активних громад, це все дає змогу забезпечувати рівність усіх перед законом і спростовує міф про «не рівну мобілізацію».

Нагадуємо: під час дії воєнного стану не існує абсолютних винятків щодо мобілізації, вирішальними є лише законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від проходження військової служби, а саме дотримання військового обліку не є формальність, а частина спільної оборони, що напряму впливає на безпеку кожного українця та українки», — зазначили там.

«Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності адже, нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії із співробітниками Національної поліції та інших силових структур», — йдеться у заяві.

Представник групи комунікації Тернопільського ТЦК Віктор Сененький у коментарі «УП» пояснив, що працівники центру не мають права заходити до приватної власності громадян, зокрема автомобілів, і діють лише у публічних місцях.

За його словами, ресторани й нічні клуби є публічними закладами, тому проведення там заходів оповіщення закон не забороняє. Сененький також зазначив, що військовослужбовці мають право перевіряти документи, у тому числі в застосунку «Резерв+», і можуть супроводити особу для уточнення військово-облікових даних у разі наявності підстав.

Він додав, що заходи оповіщення відбуваються за внутрішнім графіком, відповідно до регламентуючих документів щодо комплектування підрозділів Сил оборони. Інформація про конкретні місця проведення таких заходів має обмежений доступ.

