Практика судів
  1. В Україні

Військові можуть вручати повістки в клубах і ресторанах — це не порушує закон, заявили в ТЦК

15:03, 14 жовтня 2025
Тернопільський ТЦК також заявляє, що почав залучати «бойові підрозділи» до мобілізації громадян.
Військові можуть вручати повістки в клубах і ресторанах — це не порушує закон, заявили в ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Тернопільському обласному ТЦК прокоментували відео, на яких представники терцентру приходять до нічного клубу та блокують авто поблизу торгового центру. У відомстві заявили, що проведення заходів оповіщення військовозобов’язаних у ресторанах і клубах не порушує законодавства.

У ТЦК зазначили, що нині мобілізаційні заходи проводять у місцях, де перебуває соціально активна молодь, бізнесмени чи представники громад, аби забезпечити «рівність усіх перед законом» і спростувати міф про «нерівну мобілізацію».

Також наголосили, що під час воєнного стану не існує абсолютних винятків щодо мобілізації — закон визначає лише підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від служби.

«Сьогодні, мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й там де перебуває (так – ресторани, нічні клуби) соціально активна молодь мобілізаційного віку, бізнесмени та представники активних громад, це все дає змогу забезпечувати рівність усіх перед законом і спростовує міф про «не рівну мобілізацію».

Нагадуємо: під час дії воєнного стану не існує абсолютних винятків щодо мобілізації, вирішальними є лише законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від проходження військової служби, а саме дотримання військового обліку не є формальність, а частина спільної оборони, що напряму впливає на безпеку кожного українця та українки», — зазначили там.

Також Тернопільський ТЦК заявляє, що почав залучати «бойові підрозділи» до мобілізації громадян.

«Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності адже, нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії із співробітниками Національної поліції та інших силових структур», — йдеться у заяві.

Представник групи комунікації Тернопільського ТЦК Віктор Сененький у коментарі «УП» пояснив, що працівники центру не мають права заходити до приватної власності громадян, зокрема автомобілів, і діють лише у публічних місцях.

За його словами, ресторани й нічні клуби є публічними закладами, тому проведення там заходів оповіщення закон не забороняє. Сененький також зазначив, що військовослужбовці мають право перевіряти документи, у тому числі в застосунку «Резерв+», і можуть супроводити особу для уточнення військово-облікових даних у разі наявності підстав.

Він додав, що заходи оповіщення відбуваються за внутрішнім графіком, відповідно до регламентуючих документів щодо комплектування підрозділів Сил оборони. Інформація про конкретні місця проведення таких заходів має обмежений доступ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

повістка ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До бюджету 2026 року закладуть 4 млрд на створення 1000 годин українського контенту – заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук заявила, що дуже важливо, щоб ця сума була проголосована і в першому, і в другому читанні Верховною Радою.

НБУ оновив правила резервування: нові стимули для банків та контроль за «замороженими» коштами

Банки зобов’язані будуть зберігати кошти, заблоковані через санкції, на коррахунку в НБУ понад обов’язкові резерви, до моменту скасування санкцій або перерахування таких сум до бюджету.

Мінцифри повідомило про викриття СБУ і ОГП групи злочинців, які логінились у Дію через систему авторизації BankID

Викрито злочинців, які входили до мобільних застосунків українських банків і логінились у Дію через BankID – Мінцифри.

Впровадження випадкового розподілу справ між прокурорами та ухвалення KPI для органів прокуратури – що передбачає Стратегія розвитку прокуратури на 2025–2028 роки

У затвердженій Стратегії розвитку прокуратури на 2025-2028 роки, зокрема, йдеться про удосконалення законодавчої бази для забезпечення прозорого відбору керівного складу органів прокуратури.

У Києві 70 тисяч чоловіків перебувають в розшуку ТЦК, у Вінницькій області – 120 тисяч – Галина Янченко

Загалом в Україні 1,5 млн чоловіків не оновили військово-облікові дані і перебувають в розшуку – народний депутат Галина Янченко пояснила, навіщо Верховна Рада прийняла закон про бронювання «ухилянтів».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду