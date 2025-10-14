В Тернополе ученицу училища госпитализировали в больницу с отравлением после самогона

Девушку обнаружила другая ученица, которая и вызвала скорую помощь.

В Тернополе правоохранители начали проверку после того, как 17-летнюю ученицу одного из училищ города госпитализировали с признаками алкогольного отравления. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Информацию об инциденте правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей. В телеграм-каналах появилось сообщение, что в общежитии учебного заведения студентка якобы выпила самогон, легла спать и не проснулась.

Как уточнили в полиции, сообщение от врача областной детской клинической больницы поступило около 00:40 в понедельник, 13 октября. Девушку доставили в медучреждение из общежития в бессознательном состоянии, ее обнаружила другая ученица, которая и вызвала скорую помощь.

По предварительной информации, медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшей, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Сведения по факту происшествия внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о преступлениях и других событиях. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента.

