У Тернополі ученицю училища госпіталізували до лікарні з отруєнням після самогону

Дівчину виявила інша учениця, яка й викликала швидку допомогу.

У Тернополі правоохоронці розпочали перевірку після того, як 17-річну ученицю одного з училищ міста госпіталізували з ознаками алкогольного отруєння. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Інформацію про інцидент правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. У телеграм-каналах з’явилося повідомлення, що в гуртожитку навчального закладу студентка нібито випила самогон, лягла спати і не прокинулася.

Як уточнили в поліції, повідомлення від лікаря обласної дитячої клінічної лікарні надійшло близько 00:40 у понеділок, 13 жовтня. Дівчину доставили до медзакладу з гуртожитку у непритомному стані, її виявила інша учениця, яка й викликала швидку допомогу.

За попередньою інформацією, медикам вдалося стабілізувати стан постраждалої, наразі її життю нічого не загрожує.

Відомості за фактом події внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Поліція проводить перевірку та встановлює всі обставини інциденту.

