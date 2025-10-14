Получатели пенсий за границей должны пройти физическую идентификацию до конца 2025 года

Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины, обязаны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Кто должен пройти идентификацию
Таким образом, как отмечают в ПФУ, если пенсионер или получатель страховой выплаты в течение длительного времени (в течение 183 дней и более в календарном году) находится за границей или имеет соответствующий статус в стране проживания за пределами Украины (независимо от количества дней проживания в календарном году), он должен пройти физическую идентификацию.
Как пройти физическую идентификацию
Пенсионный фонд Украины предоставляет три способа прохождения идентификации:
Отметим, что Пенсионный фонд внедрил обновленную онлайн-форму для записи на видеоидентификацию пенсионеров, которые находятся за пределами страны или на временно оккупированных территориях.
