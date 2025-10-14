Получатели пенсий за границей должны пройти физическую идентификацию до конца 2025 года

Пенсионный фонд предоставляет три способа прохождения идентификации.

Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины, обязаны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Кто должен пройти идентификацию

физическую идентификацию должны пройти граждане Украины, которые:• находятся за границей более 183 дней (включая дни отъезда и приезда) в течение календарного года;

получили временную защиту или статус беженца за пределами Украины в связи с агрессией РФ, но не оформляли документы на постоянное проживание за границей.

Таким образом, как отмечают в ПФУ, если пенсионер или получатель страховой выплаты в течение длительного времени (в течение 183 дней и более в календарном году) находится за границей или имеет соответствующий статус в стране проживания за пределами Украины (независимо от количества дней проживания в календарном году), он должен пройти физическую идентификацию.

Как пройти физическую идентификацию

Пенсионный фонд Украины предоставляет три способа прохождения идентификации:

Дистанционно через «Дия.Подпис» (Дия ID); С помощью видеоконференцсвязи; Через зарубежные дипломатические учреждения Украины — путем получения удостоверения факта пребывания лица в живых, которое направляется в территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Отметим, что Пенсионный фонд внедрил обновленную онлайн-форму для записи на видеоидентификацию пенсионеров, которые находятся за пределами страны или на временно оккупированных территориях.

