До 31 декабря пенсионеры за границей или на ВОТ должны пройти идентификацию — появился обновлённый сервис

Пенсионный фонд внедрил обновленную онлайн-форму для записи на видеоидентификацию пенсионеров, которые находятся за пределами страны или на временно оккупированных территориях.

До 31 декабря все пенсионеры за границей или на временно оккупированных территориях должны пройти идентификацию, чтобы продолжить получать выплаты. Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

В частности, на портале электронных услуг ПФУ во вкладке «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи» теперь доступна обновлённая онлайн-форма.

Получатели, которые временно проживают за границей, могут указать это в форме, поставив соответствующую отметку и записаться на видеоидентификацию.

Те, кто проживает на временно оккупированных территориях, также могут воспользоваться сервисом, но без отметки о проживании за пределами Украины.

Как воспользоваться сервисом?

Чтобы записаться на прохождение идентификации с помощью видеоконференцсвязи через веб-портал Пенсионного фонда Украины, необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1. Зайдите на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

В верхней (открытой) части экрана выберите вкладку «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи» и нажмите на неё.

Шаг 2. Ознакомьтесь с информацией о категориях получателей, для которых реализован сервис, и в случае принадлежности к одной из них нажмите «Продолжить».

Шаг 3. В форме, которая появится на экране, заполните все поля, отмеченные звёздочкой «*». Выполните указанные на экране инструкции:

заполните личные данные;

данные документа, удостоверяющего личность;

укажите адрес электронной почты и номер телефона (для получения обратной связи от специалистов Пенсионного фонда Украины);

из выпадающего списка выберите способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

при необходимости укажите вид услуги, которую нужно обеспечить во время видеоидентификации (потребность в переводчике жестового языка, физическом сопровождении персонального ассистента или помощника и т. п.);

в случае временного проживания за пределами Украины поставьте соответствующую отметку;

дайте согласие на получение e-mail-уведомлений от органов Пенсионного фонда Украины и нажмите «Подать заявление».

К заявлению могут быть добавлены (в виде прикреплённых файлов) идентификационные документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справка о присвоении идентификационного номера, свидетельство о рождении, трудовая книжка и т. д. (размер одного файла не должен превышать 1 Мб).

После обработки заявления на идентификацию на адрес электронной почты, указанный в заявлении (поле отмечено звёздочкой «*» и является обязательным для заполнения), поступит информация о дне и времени проведения сеанса видеоконференции.

