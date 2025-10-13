До 31 декабря пенсионеры за границей или на ВОТ должны пройти идентификацию — появился обновлённый сервис

До 31 декабря все пенсионеры за границей или на временно оккупированных территориях должны пройти идентификацию, чтобы продолжить получать выплаты. Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.
В частности, на портале электронных услуг ПФУ во вкладке «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи» теперь доступна обновлённая онлайн-форма.
Получатели, которые временно проживают за границей, могут указать это в форме, поставив соответствующую отметку и записаться на видеоидентификацию.
Те, кто проживает на временно оккупированных территориях, также могут воспользоваться сервисом, но без отметки о проживании за пределами Украины.
Как воспользоваться сервисом?
Чтобы записаться на прохождение идентификации с помощью видеоконференцсвязи через веб-портал Пенсионного фонда Украины, необходимо выполнить следующие шаги:
Шаг 1. Зайдите на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины
В верхней (открытой) части экрана выберите вкладку «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи» и нажмите на неё.
Шаг 2. Ознакомьтесь с информацией о категориях получателей, для которых реализован сервис, и в случае принадлежности к одной из них нажмите «Продолжить».
Шаг 3. В форме, которая появится на экране, заполните все поля, отмеченные звёздочкой «*». Выполните указанные на экране инструкции:
К заявлению могут быть добавлены (в виде прикреплённых файлов) идентификационные документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справка о присвоении идентификационного номера, свидетельство о рождении, трудовая книжка и т. д. (размер одного файла не должен превышать 1 Мб).
После обработки заявления на идентификацию на адрес электронной почты, указанный в заявлении (поле отмечено звёздочкой «*» и является обязательным для заполнения), поступит информация о дне и времени проведения сеанса видеоконференции.
