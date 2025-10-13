Практика судів
До 31 грудня пенсіонери за кордоном або на ТОТ мають пройти ідентифікацію — з’явився оновлений сервіс

18:49, 13 жовтня 2025
Пенсійний фонд запровадив оновлену онлайн-форму для запису на відеоідентифікацію пенсіонерів, які перебувають за межами країни або на тимчасово окупованих територіях.
До 31 грудня пенсіонери за кордоном або на ТОТ мають пройти ідентифікацію — з'явився оновлений сервіс
До 31 грудня усі пенсіонери за кордоном або ТОТ мають пройти ідентифікацію, щоб продовжити отримувати виплати. Про це нагадує Пенсійний фонд України.

Зокрема, на порталі електронних послуг ПФУ у вкладці «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку» тепер доступна оновлена онлайн-форма.

Отримувачі, які тимчасово проживають за кордоном, можуть зазначити це у формі, поставивши відповідну позначку та записатись на відеоідентифікацію.

Ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, також можуть скористатися сервісом, але без позначки про проживання за межами України.

Як скористатись сервісом?

Щоб записатись на проходження ідентифікації за допомогою відеоконференцзв’язку через вебпортал Пенсійного фонду України потрібно виконати такі кроки:

Крок 1. Зайдіть на портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

У верхній (відкритій) частині екрана оберіть вкладку «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку» та натисніть на неї.

Крок 2. Ознайомтесь з інформацією про категорії отримувачів, для яких реалізовано сервіс та у разі належності до однієї з них натисніть «Продовжити».

Крок 3. У формі, що з’явиться на екрані, заповніть усі поля, позначені зірочкою «*». Виконайте зазначені на екрані вказівки:

  • заповніть особисті дані; дані документа, що посвідчує особу; вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду України); з випадаючого списку оберіть спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;
  • за потреби вкажіть вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації (потреба в перекладачі жестової мови, фізичному супроводі персонального асистента або помічника тощо);
  • у разі тимчасового проживання за межами України поставте відповідну позначку;
  • надайте згоду на отримання e-mail-повідомлень від органів Пенсійного фонду України та натисніть «Подати заяву».

До заяви можуть бути додані (у вигляді прикріплених файлів) ідентифікаційні документи: паспорт, пенсійне посвідчення, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтво про народження, трудова книжка тощо (розмір одного файлу не повинен перевищувати 1 Мб).

Після опрацювання заяви на ідентифікацію, на адресу електронної пошти, зазначену в заяві (поле позначено зірочкою «*» та є обов’язковим до заповнення), надійде інформація про день та час проведення сеансу відеоконференції.

