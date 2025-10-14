Винницкий предприниматель загрязнял землю остатками животных — убытки составили более 500 тысяч гривен

Чтобы сэкономить на расходах по утилизации, подозреваемый в 2023–2024 годах вывозил производственные отходы за пределы предприятия и оставлял их там.

В Винницкой области сообщили о подозрении местному предпринимателю, которого обвиняют в загрязнении земель побочными продуктами животного происхождения. Об этом рассказали в прокуратуре.

Мужчина, пытаясь уменьшить расходы по утилизации отходов, на протяжении 2023–2024 годов незаконно вывозил их за пределы своего предприятия. Отходы размещались на неприспособленной территории в Винницком районе, что привело к загрязнению земельного участка площадью 1800 м.

По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный окружающей среде, составляет около 500 тысяч гривен.

С целью возмещения нанесенного ущерба, на имущество подозреваемого наложен арест.

