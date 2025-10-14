Вінницький підприємець забруднював землю рештками тварин — збитки сягнули більше 500 тисяч гривень

Щоб зекономити на витратах за утилізацію, підозрюваний у 2023–2024 роках вивозив виробничі відходи за межі підприємства і залишав їх там.

На Вінниччині повідомили про підозру місцевому підприємцю, якого звинувачують у забрудненні земель побічними продуктами тваринного походження. Про це розповіли у прокуратурі.

Чоловік, намагаючись зменшити витрати на утилізацію відходів, упродовж 2023–2024 років незаконно вивозив їх за межі свого підприємства. Відходи розміщувалися на непристосованій території у Вінницькому районі, що призвело до забруднення земельної ділянки площею 1 800 м.

За попередніми підрахунками, збитки, завдані довкіллю, становлять близько 500 тисяч гривень.

З метою відшкодування завданих збитків, на майно підозрюваного накладено арешт.

