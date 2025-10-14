На Волыни будут судить чиновницу Госгеокадастра Елену Ланевич, которая передала в частную собственность заповедные земли

Чиновница незаконно передала в частную собственность земельный участок заказника «Гнидавские болота».

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении руководительницы областного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области, которая незаконно передала в частную собственность земельный участок заказника «Гнидавские болота».

По данным СМИ, речь идет об Елене Ланевич.

«Схема была организована еще в 2017 году, когда женщина занимала должность заместителя руководителя Волынского управления Госгеокадастра. Она противоправно “оформила” гражданину гектар земли в пределах заказника “Гнидавские болота”, расположенного возле Луцка. Эта территория является объектом природно-заповедного фонда, имеет особую экологическую ценность и не может быть передана в частную собственность», — сообщили в ГБР.

В Бюро отметили, что, несмотря на это, руководительница целенаправленно подписала приказ, которым фактически безвозмездно передала «подставному» военнослужащему землю для ведения личного сельского хозяйства. Участок, к тому же, находится в охранной зоне недалеко от объекта энергетической инфраструктуры. «Владелец» буквально накануне написал заявление о выделении этого земельного участка, и его просьба сразу была удовлетворена.

Позднее участок перепродали жителю Львовской области. Установлено, что конечный владелец уже владеет 39 подобными «наделами», полученными по аналогичной схеме.

Руководительнице Госгеокадастра сообщили о подозрении в августе этого года. Сейчас она обвиняется в злоупотреблении властью, что повлекло тяжкие последствия. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

В ходе досудебного расследования на земельный участок наложен арест и заявлен гражданский иск о взыскании причиненного ущерба в доход государства.

В ГБР напомнили, что на злоупотреблениях были уличены большинство руководителей, возглавлявших Главное управление Госгеокадастра в Волынской области на протяжении последних 5 лет.

Ранее ГБР сообщало об аналогичном эпизоде, касающемся незаконной передачи участков на территории заповедного фонда в частную собственность. Дело уже передано в суд.

В марте 2025 года ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении одного из заместителей начальника Главного управления Госгеокадастра в Волынской области и двух его сообщников за попытку незаконного завладения землями возле озера Свитязь.

«Этого же должностного лица будут судить по другому эпизоду — за передачу заповедных земель в частную собственность», - добавили в ГБР.

