Практика судов
  1. В Украине

На Волыни будут судить чиновницу Госгеокадастра Елену Ланевич, которая передала в частную собственность заповедные земли

16:41, 14 октября 2025
Чиновница незаконно передала в частную собственность земельный участок заказника «Гнидавские болота».
На Волыни будут судить чиновницу Госгеокадастра Елену Ланевич, которая передала в частную собственность заповедные земли
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении руководительницы областного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области, которая незаконно передала в частную собственность земельный участок заказника «Гнидавские болота».

По данным СМИ, речь идет об Елене Ланевич.

«Схема была организована еще в 2017 году, когда женщина занимала должность заместителя руководителя Волынского управления Госгеокадастра. Она противоправно “оформила” гражданину гектар земли в пределах заказника “Гнидавские болота”, расположенного возле Луцка. Эта территория является объектом природно-заповедного фонда, имеет особую экологическую ценность и не может быть передана в частную собственность», — сообщили в ГБР.

В Бюро отметили, что, несмотря на это, руководительница целенаправленно подписала приказ, которым фактически безвозмездно передала «подставному» военнослужащему землю для ведения личного сельского хозяйства. Участок, к тому же, находится в охранной зоне недалеко от объекта энергетической инфраструктуры. «Владелец» буквально накануне написал заявление о выделении этого земельного участка, и его просьба сразу была удовлетворена.

Позднее участок перепродали жителю Львовской области. Установлено, что конечный владелец уже владеет 39 подобными «наделами», полученными по аналогичной схеме.

Руководительнице Госгеокадастра сообщили о подозрении в августе этого года. Сейчас она обвиняется в злоупотреблении властью, что повлекло тяжкие последствия. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

В ходе досудебного расследования на земельный участок наложен арест и заявлен гражданский иск о взыскании причиненного ущерба в доход государства.

В ГБР напомнили, что на злоупотреблениях были уличены большинство руководителей, возглавлявших Главное управление Госгеокадастра в Волынской области на протяжении последних 5 лет.

Ранее ГБР сообщало об аналогичном эпизоде, касающемся незаконной передачи участков на территории заповедного фонда в частную собственность. Дело уже передано в суд.

В марте 2025 года ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении одного из заместителей начальника Главного управления Госгеокадастра в Волынской области и двух его сообщников за попытку незаконного завладения землями возле озера Свитязь.

«Этого же должностного лица будут судить по другому эпизоду — за передачу заповедных земель в частную собственность», - добавили в ГБР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ГБР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК очень важно публично показывать человечность — рассказывать истории, когда человеку дали время, и он все уладил – член комитета по нацбезопасности Федиенко

Также Александр Федиенко выразил мнение, что каждый мобилизованный должен иметь возможность пообщаться с психологом, который «сможет объяснить процесс и снизить уровень стресса».

Конкурс в Высший антикоррупционный суд – тестирование на IQ состоится 27 октября

Проходной балл за IQ-тестирование существенно снижен по сравнению с предыдущим конкурсом.

Совет адвокатов Украины должен воздерживаться от заявлений, подрывающих авторитет Высшего совета правосудия – ВСП

Высший совет правосудия сделал замечание адвокатскому самоуправлению и попросил САУ быть осторожнее в высказываниях.

Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова

Указ Зеленского о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова публиковаться не будет, так как содержит персональные данные.

В бюджет 2026 года заложат 4 млрд на создание 1000 часов украинского контента – заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук

Евгения Кравчук заявила, что очень важно, чтобы эта сумма была проголосована и в первом, и во втором чтении Верховной Радой.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова