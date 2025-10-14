Практика судів
На Волині судитимуть посадовицю Держгеокадастру Олену Ланевич, яка передала у приватну власність заповідні землі

16:41, 14 жовтня 2025
Посадовиця незаконно передала у приватну власність земельну ділянку заказника «Гнідавські болота».
Державне бюро розслідувань завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо керівниці обласного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області, яка незаконно передала у приватну власність земельну ділянку заказника «Гнідавські болота».

За даними ЗМІ, мова йде Олену Ланевич.

«Оборудка була організована ще у 2017 році, коли жінка перебувала на посаді заступниці керівника Волинського управління Держгеокадастру. Вона протиправно «оформила» громадянину гектар землі у межах заказника «Гнідавські болота», розташованого біля Луцька. Ця територія є об’єктом природно-заповідного фонду, має особливу екологічну цінність і не може бути передана у приватну власність», - заявили у ДБР.

У Бюро зазначили, що попри це керівниця цілеспрямовано підписала наказ, яким фактично безоплатно передала «підставному» військовослужбовцю землю під ведення особистого селянського господарства. Ділянка до того ж знаходиться в охоронній зоні неподалік об’єкта енергетичної інфраструктури. «Власник» буквально напередодні написав заяву про виділення цієї земельної ділянки і його прохання відразу було задоволене.

Згодом ділянку перепродали мешканцеві Львівщини. Встановлено, що кінцевий власник вже володіє 39 подібними «наділами», отриманими за аналогічною схемою.

Керівниці Держгеокадастру повідомили про підозру у серпні цього року. Зараз вона обвинувачується у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Під час досудового розслідування накладено арешт на земельну ділянку та заявлено цивільний позов щодо стягнення спричиненої шкоди в дохід держави.

У ДБР нагадали, що викрито на зловживаннях більшість керівників, які очолювали ГУ Держгеокадастру у Волинській області протягом останніх 5 років.

Раніше ДБР повідомляло про аналогічний епізод щодо незаконної передачі ділянок на території заповідного фонду в приватну власність. Справу вже передали до суду.

У березні 2025 року ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо одного із заступників начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області та двох його спільників за спробу незаконного заволодіння землями біля озера Світязь.

«Цього ж посадовця судитимуть за іншим епізодом - передачі заповідних земель у приватну власність», - додали у ДБР.

