В Киеве разоблачили псевдомольфара, который снимал «порчу» в TikTok за 4,5 тысячи гривен

28-летний киевлянин выдавал себя за «целителя», брал деньги за выдуманные ритуалы и исчезал после оплаты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители задержали 28-летнего киевлянина, который под видом «мольфара» обманывал граждан в социальных сетях. За свои «услуги» он брал от 400 до 4 500 гривен, после получения денег — исчезал. Об этом сообщает столичная полиция.

Мужчина создал несколько фейковых аккаунтов, где предлагал «магическую помощь» — от снятия «порчи» до поиска пропавших родственников и «исцеления» от болезней. После получения оплаты на банковскую карту злоумышленник блокировал клиентов и прекращал любое общение.

Стоимость таких «услуг» он оценивал от 400 до 4 500 гривен. Как только деньги поступали на банковскую карту, злоумышленник прекращал любое общение с заказчиками и блокировал их в социальных сетях.

На данный момент задокументировано как минимум семь эпизодов мошенничества. Полиция устанавливает других потерпевших.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными, не доверять «целителям» в сети и в случае мошенничества сразу обращаться в полицию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.