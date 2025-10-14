Практика судов
  1. В Украине

В Киеве разоблачили псевдомольфара, который снимал «порчу» в TikTok за 4,5 тысячи гривен

23:12, 14 октября 2025
28-летний киевлянин выдавал себя за «целителя», брал деньги за выдуманные ритуалы и исчезал после оплаты.
В Киеве разоблачили псевдомольфара, который снимал «порчу» в TikTok за 4,5 тысячи гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители задержали 28-летнего киевлянина, который под видом «мольфара» обманывал граждан в социальных сетях. За свои «услуги» он брал от 400 до 4 500 гривен, после получения денег — исчезал. Об этом сообщает столичная полиция.

Мужчина создал несколько фейковых аккаунтов, где предлагал «магическую помощь» — от снятия «порчи» до поиска пропавших родственников и «исцеления» от болезней. После получения оплаты на банковскую карту злоумышленник блокировал клиентов и прекращал любое общение.

Стоимость таких «услуг» он оценивал от 400 до 4 500 гривен. Как только деньги поступали на банковскую карту, злоумышленник прекращал любое общение с заказчиками и блокировал их в социальных сетях.

На данный момент задокументировано как минимум семь эпизодов мошенничества. Полиция устанавливает других потерпевших.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными, не доверять «целителям» в сети и в случае мошенничества сразу обращаться в полицию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК очень важно публично показывать человечность — рассказывать истории, когда человеку дали время, и он все уладил – член комитета по нацбезопасности Федиенко

Также Александр Федиенко выразил мнение, что каждый мобилизованный должен иметь возможность пообщаться с психологом, который «сможет объяснить процесс и снизить уровень стресса».

Конкурс в Высший антикоррупционный суд – тестирование на IQ состоится 27 октября

Проходной балл за IQ-тестирование существенно снижен по сравнению с предыдущим конкурсом.

Совет адвокатов Украины должен воздерживаться от заявлений, подрывающих авторитет Высшего совета правосудия – ВСП

Высший совет правосудия сделал замечание адвокатскому самоуправлению и попросил САУ быть осторожнее в высказываниях.

Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова

Указ Зеленского о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова публиковаться не будет, так как содержит персональные данные.

В бюджет 2026 года заложат 4 млрд на создание 1000 часов украинского контента – заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук

Евгения Кравчук заявила, что очень важно, чтобы эта сумма была проголосована и в первом, и во втором чтении Верховной Радой.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду