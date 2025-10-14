Практика судів
У Києві викрили псевдомольфара, який знімав «порчу» у TikTok за 4,5 тисячі гривень

23:12, 14 жовтня 2025
28-річний киянин видавав себе за «цілителя», брав гроші за вигадані ритуали та зникав після оплати.
У Києві правоохоронці затримали 28-річного киянина, який під виглядом «мольфара» ошукував громадян у соціальних мережах. За свої «послуги» він брав від 400 до 4 500 гривень, після отримання грошей — зникав. Про це повідомляє столична поліція.

Чоловік створив кілька фейкових акаунтів, де пропонував «магічну допомогу» — від зняття «порчі» до пошуку зниклих родичів і «зцілення» від хвороб. Після отримання оплати на банківську картку зловмисник блокував клієнтів і припиняв будь-яке спілкування.

Вартість таких «послуг» він оцінював від 400 до 4 500 гривень. Щойно гроші надходили на банківську картку, зловмисник припиняв будь-яке спілкування із замовниками та блокував їх у соціальних мережах.

Наразі задокументовано щонайменше сім епізодів шахрайства. Поліція встановлює інших потерпілих.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними, не довіряти «цілителям» у мережі та у випадку шахрайства одразу звертатися до поліції.

