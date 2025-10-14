Фиктивные диагнозы за 40 тысяч: в Сумской области будут судить врача и медсестру

Медики за деньги помогали военнообязанным получать поддельные справки, чтобы избежать призыва на службу.

В Сумской области будут судить врача и медсестру, которые за 40 тыс. грн оформляли фиктивные медицинские документы для военнообязанных. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, с января 2024 года обвиняемый был привлечён к основному составу военно-врачебной комиссии. Исполняя соответствующие обязанности, врач разработал схему установления фиктивных диагнозов мужчинам призывного возраста. К преступной деятельности он привлёк медицинскую сестру.

В частности, задокументировано, как обвиняемые за 40 тыс. грн согласились оформить военнообязанного на стационарное лечение в психиатрической больнице с последующим изготовлением ложных официальных документов, которые позволили бы пациенту избежать первоочередного призыва на военную службу.

Действия врача квалифицированы как получение должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины).

Медицинская сестра будет отвечать за пособничество врачу в указанном преступлении (ч. 5 ст. 27/ч. 1 ст. 368 УК Украины).

