Фіктивні діагнози за 40 тисяч: на Сумщині судитимуть лікаря та медсестру

23:30, 14 жовтня 2025
Медики за гроші допомагали військовозобов’язаним отримувати фальшиві довідки, щоб уникнути призову на службу.
Фіктивні діагнози за 40 тисяч: на Сумщині судитимуть лікаря та медсестру
На Сумщині судитимуть лікаря та медсестру, які за 40 тис грн оформляли фіктивні медичні документи для військовозобов’язаних. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, з січня 2024 року обвинуваченого було залучено до основного складу військово-лікарської комісії. Виконуючи відповідні обов’язки, лікар розробив схему встановленні фіктивних діагнозів особам чоловічої статі призовного віку. До злочинної діяльності він залучив медичну сестру.

Зокрема задокументовано як обвинувачені за 40 тис. грн зголосились оформити військовозобов’язаного на стаціонарне лікування у психіатричній лікарні з подальшим оформленням неправдивих офіційних документів, які дозволили б пацієнту уникнути першочергово призову на військову службу.

Дії лікаря кваліфіковано як одержання службовою особою неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Медична сестра відповідатиме за пособництво лікарю в зазначеному злочині (ч. 5 ст. 27/ч. 1 ст. 368 КК України).

