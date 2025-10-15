Практика судов
93% предприятий ЖКХ нарушили правила формирования тарифов — Госпродпотребслужба

07:18, 15 октября 2025
Всего за 9 месяцев 2025 года было принято 198 решений о применении административно-хозяйственных санкций на общую сумму 2,5 млн грн.
93% предприятий ЖКХ нарушили правила формирования тарифов — Госпродпотребслужба
Фото: dpss.gov.ua
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что по результатам государственного надзора в течение 9 месяцев 2025 года выявлены массовые нарушения со стороны предприятий, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ.

Отмечается, что всего было проведено 325 внеплановых проверок субъектов хозяйствования в сфере ЖКХ, и в 302 случаях установлены нарушения (это 92,9% от общего количества проверок).

Всего было принято 198 решений о применении административно-хозяйственных санкций на общую сумму 2,5 млн грн. Вынесено 210 предписаний об устранении нарушений и приведении тарифов в соответствие с законодательством.

Кроме того, к административной ответственности привлечены 62 должностных лица, наложено штрафов на сумму 130,1 тыс. грн. Согласно предписаниям и решениям, предприятия обязаны вернуть потребителям 3,2 млн грн.

«Отдельно хотим отметить ситуацию в г. Николаеве. На основании многочисленных жалоб жителей города Госпродпотребслужбой проведены внеплановые проверки одного из поставщиков услуг. По результатам проведенной работы предприятием были осуществлены перерасчеты потребителям на сумму свыше 50 миллионов гривен», — сообщили в Госпродпотребслужбе.

отопление

