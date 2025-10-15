93% підприємств ЖКП порушили правила тарифоутворення – Держпродспоживслужба

Загалом за 9 місяців 2025 року було прийнято 198 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 2,5 млн грн.

Фото: dpss.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила, що за результатами державного нагляду протягом 9 місяців 2025 року виявлено масові порушення з боку підприємств, які надають послуги у сфері ЖКП.

Зазначається, що загалом було проведено 325 позапланових перевірок суб’єктів господарювання у сфері ЖКП і у 302 випадках встановлено порушення (це 92,9% від загальної кількості перевірок).

Загалом було прийнято 198 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 2,5 млн грн. Винесено 210 приписів щодо усунення порушень та приведення тарифів у відповідність до законодавства

Крім того, до адміністративної відповідальності притягнуто 62 посадові особи, накладено штрафів на 130,1 тис. грн. Відповідно до приписів та рішень зобов'язано повернути споживачам 3,2 млн грн.

«Окремо хочемо відзначити ситуацію в м. Миколаєві. На підставі численних скарг мешканців міста Держпродспоживслужбою проведено позапланові перевірки одного з надавачів послуг. За результатами проведеної роботи підприємством здійснено перерахунки споживачам на суму понад 50 мільйонів гривень», - заявили у Держпродспоживслужбі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.