Пенсионный фонд объяснил, как проводится перерасчет пенсии работающим пенсионерам

23:48, 14 октября 2025
В Пенсионном фонде заявили, что перерасчет назначенной пенсии проводится с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился за перерасчетом пенсии.
Фото: ukranews.com
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области напомнило, как проводится перерасчет пенсии работающим пенсионерам.

Если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать, перерасчет пенсии проводится с учетом не менее чем 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. Перерасчет пенсии осуществляется из заработной платы (дохода), с которой была рассчитана пенсия.

Пенсия может рассчитываться из того заработка, на основании которого она уже была назначена, либо, если это целесообразно, может учитываться также заработок, который человек получал, работая после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Если работающий пенсионер после назначения или перерасчета пенсии имеет менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет проводится не ранее чем через два года после назначения (предыдущего перерасчета).

Перерасчет назначенной пенсии проводится с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился за перерасчетом, если соответствующее заявление с необходимыми документами подано им до 15-го числа включительно, и с первого числа следующего месяца — если заявление подано после 15-го числа.

Кроме того, пенсионерам, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта года, в котором проводится перерасчет, приобрели 24 месяца страхового стажа, либо проработали менее 24 месяцев, но после назначения или перерасчета прошло два года, — органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля проводят автоматический перерасчет пенсии.

Пенсионерам, которые продолжают работать, пенсия перерассчитывается в связи с ростом прожиточного минимума уже после увольнения с работы.

Пенсионеры обязаны обязательно сообщать о своем трудоустройстве или увольнении, поскольку к пенсии могут устанавливаться определенные доплаты, надбавки или повышения, предусмотренные только для неработающих пенсионеров, например, надбавка неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании детей до 18 лет.

Никаких удержаний из пенсии в связи с тем, что пенсионер работает, не предусмотрено.

Лента новостей

