Пенсійний фонд пояснив, як проводяться перерахунки пенсії працюючим пенсіонерам

Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області нагадало, як проводяться перерахунки пенсії працюючим пенсіонерам.

Якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія.

Пенсія може обчислюватися з того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчислено, або, якщо доцільно, може враховуватися в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення / попереднього перерахунку пенсії.

Якщо працюючий пенсіонер після призначення / перерахунку пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку).

Перерахунок призначеної пенсії проводиться з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа.

Окрім цього, пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на перше березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки, – органи Пенсійного фонду щороку з першого квітня перераховують пенсію автоматично.

Пенсіонерам, які працюють, пенсія перераховується у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму вже після звільнення з роботи.

Пенсіонерам необхідно обов’язково повідомляти про своє працевлаштування чи звільнення з роботи, оскільки до пенсії можуть встановлюватися певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих пенсіонерів, приміром, надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років.

Ніяких відрахувань із пенсії у зв’язку з тим, що пенсіонер працює, не передбачено.

