В нескольких областях ввели аварийные отключения света

В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично Кировоградской, Киевской и Черкасской областях применяют аварийные отключения света.

Во вторник, 14 октября, в ряде областей были введены аварийные графики отключения электроэнергии. Об этом рассказали в Укрэнерго.

Как сообщается, из-за предопределенных предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях - применены аварийные отключения.

В Запорожской области аварийно обесточиваются только промышленные потребители.

В Черниговской области оператором системы распределения применяется три очереди почасовых отключений.

