В нескольких областях ввели аварийные отключения света

Во вторник, 14 октября, в ряде областей были введены аварийные графики отключения электроэнергии. Об этом рассказали в Укрэнерго.
Как сообщается, из-за предопределенных предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях - применены аварийные отключения.
В Запорожской области аварийно обесточиваются только промышленные потребители.
В Черниговской области оператором системы распределения применяется три очереди почасовых отключений.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.