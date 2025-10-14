У кількох областях запровадили аварійні відключення світла

У Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях застосовують аварійні відключення світла.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 14 жовтня, у низці областей було запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії. Про це розповіли в Укренерго.

Як повідомляється, через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях - застосовані аварійні відключення.

У Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі.

На Чернігівщині оператором системи розподілу наразі застосовується три черги погодинних відключень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.