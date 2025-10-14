У кількох областях запровадили аварійні відключення світла

У вівторок, 14 жовтня, у низці областей було запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії. Про це розповіли в Укренерго.
Як повідомляється, через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях - застосовані аварійні відключення.
У Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі.
На Чернігівщині оператором системи розподілу наразі застосовується три черги погодинних відключень.
