В Киеве планируют установить 500 мобильных укрытий — Кличко

Места расположения определят райгосадминистрации, отметил Виталий Кличко.

В Киеве планируется установить 500 мобильных укрытий, райгосадминистрации должны определить места расположения и потребности в таких укрытиях, но приоритет должен быть отдан районам, где нет глубокого метро или стационарных укрытий. Об этом заявил мэр Виталий Кличко.

"Напомню, что требования к таким укрытиям наконец-то четко определены на государственном уровне, законодательными нормами, как это и должно быть. Ведь речь идет о безопасности пребывания там людей. На прошлой сессии Киевсовет рассмотрел вопрос установления мобильных укрытий в столице, который принял Совет обороны города", - добавил Кличко.

Кличко сообщил также, что за последние годы на укрытие город направил более 7 млрд грн. В этом году на укрытие было выделено 4 млрд грн.

"Тем не менее, есть районы, где нет метро или стационарных укрытий. Прежде всего, речь идет о жилых массивах, отстоящих от центра, левом берегу. Мобильные укрытия необходимы именно в местах, где нет возможности обустроить стационарные", - сообщил городской голова Киева.

