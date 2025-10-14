У Києві планують встановити 500 мобільних укриттів — Кличко

Місця розташування визначать райдержадміністрації, зазначив Віталій Кличко.

В Києві планується встановити 500 мобільних укриттів, райдержадміністрації мають визначити місця розташування та потреби в таких укриттях, але пріоритет має бути відданий районам, де нема глибокого метро або стаціонарних укриттів. Про це заявив міський голова Віталій Кличко.

"Нагадаю, що вимоги до таких укриттів нарешті чітко визначені на державному рівні, законодавчими нормами, як це і має бути. Адже мова йде про безпеку перебування там людей. На минулій сесії Київрада розглянула питання встановлення мобільних укриттів у столиці, яке ухвалила Рада оборони міста", - додав Кличко.

Кличко повідомив також, що за останні роки на укриття місто спрямувало понад 7 млрд грн. Цього року на укриття виділили 4 млрд грн.

"Тим не менше, є райони, де немає метро чи стаціонарних укриттів. Насамперед, йдеться про житлові масиви, що віддалені від центру, лівий берег. Мобільні укриття необхідні саме в місцях, де немає можливості облаштувати стаціонарні", - повідомив міський голова Києва.

