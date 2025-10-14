В КГГА объяснили ситуацию со светом на станциях киевского метро

Там заверили, что метрополитен работает в обычном режиме.

В КГГА опровергли информацию о якобы отключении света на станциях киевского метро. Ранее городские паблики писали, что на станциях метро Крещатик и Арсенальная выключили свет.

"На всех станциях киевского метро, ​​в том числе "Арсенальной" и "Крещатик", не было никаких перебоев с освещением", - заявили в КГГА.

Также там добавили, что информация об выключении света недостоверна, а метро работает в обычном режиме.

