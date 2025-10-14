У КМДА пояснили ситуацію зі світлом на станціях київського метро

Там запевнили, що метрополітен працює у звичайному режимі.

У КМДА спростували інформацію про нібито вимкнення світла на станціях київського метро. Раніше міські пабліки писали, що на станціях метро «Хрещатик» та «Арсенальна» вимкнули світло.

"На всіх станціях київського метро, зокрема "Арсенальній" і "Хрещатик", не було жодних перебоїв з освітленням", - заявили у КМДА.

Також там додали, що інформація про вимкнення світла недостовірна, а метро працює у звичайному режимі.

