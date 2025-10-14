Практика судів
У КМДА пояснили ситуацію зі світлом на станціях київського метро

19:10, 14 жовтня 2025
Там запевнили, що метрополітен працює у звичайному режимі.
У КМДА пояснили ситуацію зі світлом на станціях київського метро
У КМДА спростували інформацію про нібито вимкнення світла на станціях київського метро. Раніше міські пабліки писали, що на станціях метро «Хрещатик» та «Арсенальна» вимкнули світло.

"На всіх станціях київського метро, зокрема "Арсенальній" і "Хрещатик", не було жодних перебоїв з освітленням", - заявили у КМДА.

Також там додали, що інформація про вимкнення світла недостовірна, а метро працює у звичайному режимі.

