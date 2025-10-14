ВАКС назначил залог в размере 80 тысяч для судьи в отставке Александра Редько

Установлено, что судья получил 700 долларов США за закрытие административного дела об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В САП сообщили, что Высший антикорсуд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к уже бывшему судье Покровского районного суда Днепропетровской области меру пресечения в виде залога в размере 80 тыс. гривен. Речь идет об Александре Редько.

Также ВАЭС возложил на подозреваемого следующие процессуальные обязанности:

прибывать к детективу, прокурору, следователю судьи и суду по каждому требованию;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Как писала «Судебно-юридическая газета», САП сообщила о подозрении судье Покровского районного суда Днепропетровской области в отставке Александру Редько в получении неправомерной выгоды.

В рамках досудебного расследования установлено, что судья получил 700 долларов США за закрытие административного дела об управлении лицом транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Денежные средства передавались при посредничестве адвоката, который использовал знакомство с судьей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.