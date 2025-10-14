ВАКС призначив заставу в розмірі 80 тисяч для судді у відставці Олександра Редька

Ввстановлено, що суддя одержав 700 доларів США за закриття адміністративної справи про керування особою транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У САП повідомили, що Вищий антикорсуд частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до вже колишнього судді Покровського районного суду Дніпропетровської області запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 тис. гривень. Мова йде про Олександра Редько.

Також ВАЕС поклав на підозрюваного такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну.

Як писала «Судово-юридична газета», САП повідомила про підозру судді Покровського районного суду Дніпропетровської області у відставці Олександру Редьку в одержанні неправомірної вигоди.

Зазначається, що у межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав 700 доларів США за закриття адміністративної справи про керування особою транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Кошти передавались за посередництва адвоката, який використовував знайомство із суддею.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.