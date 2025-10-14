Зеленский заявил, что в ближайшее время назначит руководителя военной администрации в Одессе

Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставалось без должного ответа, — заявил Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Одессе будет создана военная администрация. По его словам, в ближайшее время он назначит руководителя военной администрации.

"Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком многие вопросы безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа", - отметил глава государства.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Одесса готовится к созданию военной администрации.

СБУ подтвердила, что по ее материалам Геннадию Труханову прекращено гражданство Украины. Сообщается, что Труханов получил российский загранпаспорт в 2015 году.

